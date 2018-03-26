Вивьен Вествуд назвала Кейт Мосс своей единственной лесбийской любовью

Британская супермодель Кейт Мосс рассказала о своих «закулисных» отношениях с известным модельером и основательницей стиля панк в моде Вивьен Вествуд.

44-летняя супермодель дала откровенное интервью для документального фильма Вествуд: Панк, Икона, Активист, посвященного британскому дизайнеру, пишет Harper's Bazaar. В частности, Мосс заявила, что однажды Вествуд назвала ее девушкой, которая могла бы стать ее «единственной лесбийской любовью».

«Однажды после показа за кулисами она подошла ко мне и сказала: «Кейт, ты знаешь, что меня никогда не привлекали девушки, но мне кажется я влюбилась в тебя. Если бы я стала лесбиянкой, ты была бы моей единственной любовью», - рассказала Мосс.

Отметим, полнометражный фильм Вествуд: Панк, Икона, Активист, вышел в прокат 23 марта. Режиссером картины выступила Лорна Такер, которая ранее снимала короткометражные фильмы для Вествуд, а также для таких брендов, как Nike и Alexander McQueen.

В документальном фильме представлены интервью с сотрудниками, друзьями и семьей Вествуд, включая ее сына Хозефа Корре и известных супермоделей. По задумке продюсеров, кинолента раскрывает не только тему творчества дизайнера и его влияния на модную индустрию, но и ее позицию как общественного деятеля и активиста, а также личную жизнь.

Вествуд: Панк, Икона, Активист. Официальный трейлер

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