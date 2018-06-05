Винный погреб и частный пляж. Опра Уинфри приобрела имение на острове Оркас за $8 млн

Популярная телеведущая Опра Уинфри приобрела просторное имение на живописном острове Оркас (штат Вашингтон).
Одна из богатейших представительниц индустрии масс-медиа заплатила за поместье с частным пляжем 8,255 млн долларов.
Трехэтажный особняк с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и множеством роскошных удобств выполнен в рустикальном стиле, с использованием натурального дерева.
На территории поместья также есть гостевой дом, в котором находятся еще четыре спальни. Он был построен еще в 1980 году, а основной дом - в 2007 году.
На первом этаже основного дома есть гостиная и столовая, а также спальни. Лестница ведет на второй этаж, где расположены игровая комната, еще одна гостиная и ванная комната.
На подвальном этаже есть роскошный винный погреб и просторная мастерская, с которой открывается великолепный вид на остров.
Также имение располагает собственной сауной, мастерской, чайной комнатой и хижиной под землей.
Остров Оркас популярен среди любителей природы и известен своими велосипедными трассами и возможностями для таких видов деятельности, как походы, каякинг, гольф и кемпинг.
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