В ожидании двойни? Почему Меган Маркл так часто держит руки на животе

Соцсети обсуждают, что Меган Маркл слишком часто придерживает живот на столь раннем сроке беременности.

В начале октября принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ждут первенца, но почему больше похоже, что королевская пара ожидает близнецов? И реагируют соцсети, что Меган Маркл очень часто держит руки на животе на столь раннем сроке беременности.

В понедельник, 15 октября, Кенсингтонский дворец опубликовал заявление о том, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают своего первого ребенка весной 2019 года. Эта новость последовала спустя пять месяцев после свадебной церемонии в Виндзорском замке, за которой в мае наблюдали миллионы человек по всему миру.

В течение всего 16-дневного тур по Австралии и Океании, который завершается сегодня, 31 октября, глаза этих миллионов были прикованы не столько к нарядам герцогини Сасскеской и мероприятиям, в которых участвовала королевская чета, сколько к животу Меган.

Переглянути цей допис в Instagram ❤️❤️❤️ Допис, поширений HRH Meghan Markle (@meghan_duchess) 30 Жов 2018 р. о 7:04 PDT

Как сообщает Express, букмекеры также не остались в стороне и выдвинули предположение, что Меган Маркл ожидает двойню. Букмекерская контора Coral объявила ставки от 8/1 до 4/1, а контора Paddy Power – от 33/1 до 12/1.

Одной из причин рождения двойни может стать возраст Меган – 37 лет. Беременность в таком возрасте называют гериатрической. Согласно данным Национальной службы здоровья Великобритании, вероятность рождения двойни в таком возрасте очень высока.

Руководитель Ассоциации рождения близнецов и множественных родов Хелен Тернер так прокомментировала беременность Меган Маркл изданию: «С возрастом уровень гормонов повышается, потому вероятность множественной беременности возрастает».

В то же самое время издание Express отмечает, что в социальных сетях активно обсуждают, что Меган все время складывает руки на еще не существующем животе. Одни комментаторы называют такое поведение Меган слишком театральным, кто-то говорит, что она переигрывает, а кто-то - что это природный порыв любой беременной женщины.

«Не уверена, что это естественное движение на таком малом сроке», «Меня тошнит о того, что Меган на каждой фотографии обнимает свой несуществующий живот», - пишут в соцсетях.

Лесли Гилкрист, основатель портала My Expert Midwife, утверждает, что это естественное желание любой женщины, не важно, на каком сроке беременности она находится. Потому что ей может казаться, что он шевелится: «И, хотя большинство женщин почувствуют первые толчки ребенка только на 18-20 неделях, некоторые женщины могут ощущать вибрации. Это ощущения, которые предшествую толчкам. Правда, движение газов также может вызывать инстинктивное желание прикоснуться к животу. Довольно редко, когда женщины на таком этапе беременности, как у Меган чувствуют толчки ребенка».

Интересно, что принц Гарри также все время думает о животе Меган. Так, в приветственной речи в Новой Зеландии он отметил, что рад привезти живот Меган в Новую Зеландию: «Примите благодарность от меня, моей жены и от нашего маленького живота, а также примите благословение от моей бабушки королевы Елизаветы и от всей нашей семьи».

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