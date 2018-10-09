В отпуске. Николь Кидман восхитила новым селфи

Голливудская актриса Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, восхитив поклонников своей красотой.
51-летняя кинозвезда поделилась новым снимком, сделанным во время поездки в мексиканский город Кабо Сан Лукас. На фото Кидман позирует на фоне живописного скалистого берега с развивающимися на ветру волосами.
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В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили ее безупречную внешность, а также сравнили с русалкой:
«Как она это делает? Тоже хочу так выглядеть в 51 год!», «Как русалка», «Потрясающей красоты женщина», «Николь, вы великолепны», «Очень красивая», - пишут в Сети.
Кроме того, накануне Кидман опубликовала анимированное фото, продемонстрировав плоский живот в короткой футболке и ковбойских штанах.
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Отметим, Кидман долгое время не пользовалась популярным фотоприложением Instagram и завела личную страницу лишь в начале 2018 года. На текущий момент число фолловеров на странице актрисы достигло двух миллионов.
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