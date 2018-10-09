В отпуске. Николь Кидман восхитила новым селфи

Голливудская актриса Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, восхитив поклонников своей красотой.

51-летняя кинозвезда поделилась новым снимком, сделанным во время поездки в мексиканский город Кабо Сан Лукас. На фото Кидман позирует на фоне живописного скалистого берега с развивающимися на ветру волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 8 Окт 2018 в 8:42 PDT

В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили ее безупречную внешность, а также сравнили с русалкой:

«Как она это делает? Тоже хочу так выглядеть в 51 год!», «Как русалка», «Потрясающей красоты женщина», «Николь, вы великолепны», «Очень красивая», - пишут в Сети.

Кроме того, накануне Кидман опубликовала анимированное фото, продемонстрировав плоский живот в короткой футболке и ковбойских штанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 5 Окт 2018 в 4:14 PDT

Отметим, Кидман долгое время не пользовалась популярным фотоприложением Instagram и завела личную страницу лишь в начале 2018 года. На текущий момент число фолловеров на странице актрисы достигло двух миллионов.

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