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В образе. Тина Кароль показала, как носить брючный костюм

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Кароль продемонстрировала стильный осенний образ
© Facebook

Кароль продемонстрировала стильный осенний образ

Украинская певица Тина Кароль покорила Сеть новым осенним образом, показав, как носить брючный костюм.

33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на которой изображена в солнечный осенний день в стильном look-е. Фото было сделано в украинской столице на Городецкого.

В частности, на фото Кароль позирует в брючном костюме в оттенке rose gold от The Coat и черном гольфе на змейке, а также с трендовым городским мини-рюкзаком от Chloe и серьгах белого цвета бренда Accentuate.

В подписи к снимку певица опубликовала мотивационное наставление, вдохновив поклонников на хорошее настроение:

«Сегодня пусть о всем позаботится Вселенная! Вас должно интересовать только ваше хорошее настроение! Вы увидите, все сложится наилучшим образом! Вперед!», - написала она.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники певицы в комментариях к снимку назвали ее осенний образ идеальным сочетанием ключевых трендов сезона с присущей Кароль женственностью и элегантностью.

«Очень элегантно», «Боже мой! Я теряю сознание!», «Круто! Стильно!», «Отменный вкус у нее», - пишут фолловеры в комментариях.

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Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

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