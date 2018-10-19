В образе. Тина Кароль показала, как носить брючный костюм

Украинская певица Тина Кароль покорила Сеть новым осенним образом, показав, как носить брючный костюм.
33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на которой изображена в солнечный осенний день в стильном look-е. Фото было сделано в украинской столице на Городецкого.
В частности, на фото Кароль позирует в брючном костюме в оттенке rose gold от The Coat и черном гольфе на змейке, а также с трендовым городским мини-рюкзаком от Chloe и серьгах белого цвета бренда Accentuate.
В подписи к снимку певица опубликовала мотивационное наставление, вдохновив поклонников на хорошее настроение:
«Сегодня пусть о всем позаботится Вселенная! Вас должно интересовать только ваше хорошее настроение! Вы увидите, все сложится наилучшим образом! Вперед!», - написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники певицы в комментариях к снимку назвали ее осенний образ идеальным сочетанием ключевых трендов сезона с присущей Кароль женственностью и элегантностью.
«Очень элегантно», «Боже мой! Я теряю сознание!», «Круто! Стильно!», «Отменный вкус у нее», - пишут фолловеры в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Немного солнца в холодной воде. Тина Кароль восхитила Сеть чувственными фото
- Цвет настроения - светлый. Тина Кароль восхитила фанатов фигурой в стильном платье
- Тина Кароль показала, как жила во Дворце Украина
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования