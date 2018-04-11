В моей жизни много любви и радости. Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о семье с Джейсоном Стейтемом и карьере супермодели после рождения ребенка

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли стала кавер-стар апрельского номера Harper's Bazaar Arabia.

30-летний ангел Victoria's Secret в откровенном разговоре с изданием рассказала о рождении первенца, сына Джека от известного актера Джейсона Стейтема, а также о том, как пытается найти жизненный баланс в новой для себя роли мамы. По признанию модели, ей сложно совмещать карьеру супермодели с материнством.

«Теперь первая мысль, которая посещает меня, когда мне предлагают какую-то работу, заключается в том, подходит ли эта работа моей семье. Раньше я бы не раздумывая согласилась и полетела бы куда угодно. После рождения ребенка ты ощущаешь большую ответственность перед своей семьей. Вся жизнь меняется. Я не верю в то, что можно найти какой-то баланс. Но я верю в компромисс. Невозможно иметь все и сразу», - говорит звезда.

Хантингтон-Уайтли также рассказала о своей семейной жизни с Джейсоном Стейтемом:

«После рождения сына я решила немного отдохнуть и побыть со своей семьей. Мне хотелось насладиться этими особенными моментами с малышом дома, в кругу близких людей. У меня потрясающая личная жизнь, в которой много любви и радости», - призналась модель.

Звезда добавила, что счастливая жизнь должна состоять из моментов, проведенных с близкими людьми, а не в социальных сетях. Она убеждена, что интернет и такие популярные соцплатформы, как Instagram негативно влияют на уровень счастья людей, отнимая у них время и делая их неуверенными в себе.

«Иногда мне кажется, что виртуальный мир Instagram заставляет меня чувствовать себя нехорошо. Социальные сети делают людей, включая меня, неуверенными в себе. Кроме того, мы тратим так много времени на все это. Мы проводим нашу жизнь в смартфоне вместо того, чтобы общаться с реальными людьми, наслаждаться природой, музыкой, танцами…», - добавила она.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook