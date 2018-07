В Лондоне крестили принца Луи

Сегодня, 9 июля, в Великобритании состоялись крестины третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – трехмесячного принца Луи.

Так же, как и старшего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа, маленького Луи крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемония крещения началась в 16:00 по лондонскому времени.

На крестины принца Луи прибыли брат принца Уильяма принц Гарри с супругой Меган Маркл, дедушка младенца принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз. Обряд крещения провел старший епископ Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили традиции и крестили сына не в первой, а во второй половине дня. При этом двух старших детей пара крестила утром. Крещение стало первым появлением принца Луи на публике после его рождения.

