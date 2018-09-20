В крошечном бикини на побережьи Италии. Модель plus-size Эшли Грэм публикует фото с отдыха с супругом

Модель plus-size Эшли Грэм публикует в социальных сетях фотографии из своего отдыха в Италии с супругом Джастином Эрвином.
30-летняя Эшли на снимках запечатлена в крошечном черном бикини, с золотистыми серьгами-кольцами в качестве единственного украшения. Также модель практически на всех снимках сфотографирована без макияжа.
Грэм и Эрвин, как и все обычные пары, загорают на пляже и купаются, пробуют местную еду и покупают сувениры. И, естественно, выкладывают фотографии в Instagram.
Согласно снимкам модели, пара отдыхала в Таормине, прибрежном городе на Сицилии, и регионе Апулия.
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