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В крошечном бикини на побережьи Италии. Модель plus-size Эшли Грэм публикует фото с отдыха с супругом

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Эшли с мужем отдыхает в Италии
Фото: @ashleygraham / Instagram

Эшли с мужем отдыхает в Италии

Модель plus-size Эшли Грэм публикует в социальных сетях фотографии из своего отдыха в Италии с супругом Джастином Эрвином.

30-летняя Эшли на снимках запечатлена в крошечном черном бикини, с золотистыми серьгами-кольцами в качестве единственного украшения. Также модель практически на всех снимках сфотографирована без макияжа.

Грэм и Эрвин, как и все обычные пары, загорают на пляже и купаются, пробуют местную еду и покупают сувениры. И, естественно, выкладывают фотографии в Instagram.

Согласно снимкам модели, пара отдыхала в Таормине, прибрежном городе на Сицилии, и регионе Апулия.

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Heaven

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

 

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When in Italy, do as the Italians do!

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

 

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tourists ????

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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