Увы, но нет. Американские СМИ опровергли роман Анджелины Джоли и Киану Ривза

Американские журналисты портала Gossip Cop опровергли слухи о романе голливудских актеров Анджелины Джоли и Киану Ривза.
По данным издания, актеров не связывают романтические отношения. Такие выводы журналисты портала, который занимается опровержениями слухов, публикуемых таблоидами, сделали в ходе собственного расследования.
В частности, Gossip Cop в беседе с анонимным инсайдером из окружения Джоли выяснил, что в данный момент актриса не состоит в отношениях с кем-либо и сконцентрирована исключительно на благополучии и спокойствии своих детей. Портал также опровергает информацию о том, что Джоли и Ривз отдыхали вместе в Греции в июле 2017 года.
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Кроме того, в качестве доказательств журналисты привели статью авторитетного издания People, в которой сообщается, что Джоли не заинтересована в романтических связях и по-прежнему одинока.
Отметим, накануне ряд американских СМИ сообщили о романе Джоли и Ривза. По данным таблоидов, пара сблизилась после того, как актриса и ее шестеро детей переехали в особняк в Лос-Анджелесе, расположенный по соседству с домом мамы Ривза.
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