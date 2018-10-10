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Увы, но нет. Американские СМИ опровергли роман Анджелины Джоли и Киану Ривза

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Джоли приписывают роман с Киану Ривзом
© Getty

Джоли приписывают роман с Киану Ривзом

Американские журналисты портала Gossip Cop опровергли слухи о романе голливудских актеров Анджелины Джоли и Киану Ривза.

По данным издания, актеров не связывают романтические отношения. Такие выводы журналисты портала, который занимается опровержениями слухов, публикуемых таблоидами, сделали в ходе собственного расследования.

В частности, Gossip Cop в беседе с анонимным инсайдером из окружения Джоли выяснил, что в данный момент актриса не состоит в отношениях с кем-либо и сконцентрирована исключительно на благополучии и спокойствии своих детей. Портал также опровергает информацию о том, что Джоли и Ривз отдыхали вместе в Греции в июле 2017 года.

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Кроме того, в качестве доказательств журналисты привели статью авторитетного издания People, в которой сообщается, что Джоли не заинтересована в романтических связях и по-прежнему одинока.

Отметим, накануне ряд американских СМИ сообщили о романе Джоли и Ривза. По данным таблоидов, пара сблизилась после того, как актриса и ее шестеро детей переехали в особняк в Лос-Анджелесе, расположенный по соседству с домом мамы Ривза.

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