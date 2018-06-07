Ушли, чтобы остаться. Модные дизайнеры, завершившие жизнь самоубийством

В последние годы суицид стал нередким явлением в Голливуде и в индустрии мировой моды.

Решение свести счеты с жизнью эти успешные и талантливые люди принимали по разным причинам – некоторые из-за финансовых трудностей, в то время как другие – из-за болезней, мешающих полноценной жизни.

НВ Style приводит список самых известных модных дизайнеров, завершивших жизнь самоубийством, но навсегда оставшихся в истории моды.

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Кейт Спейд

5 июня 2018 года в Нью-Йорке покончила с собой известный американский дизайнер Кейт Спейд. Ей было 55 лет.

Новость о смерти дизайнера стала настоящим шоком для ее поклонников и близких, ведь, по признанию родственников и друзей, она выглядела счастливой и жизнерадостной в их последние встречи.

В открытом письме супруг Кейт, Эндрю Спейд сообщил, что в последнее время они не жили вместе, но регулярно общались.

«Мы говорили с ней накануне, и она казалась счастливой. Не было никаких признаков того, что она сделает это. Это был полный шок», - сообщил он.

Эндрю добавил, что у Кейт не было проблем с алкоголем и проблем с бизнесом, но признал, что она страдала от приступов тревоги и депрессии, с которыми сражалась на протяжении последних пяти лет.

Публикация от Lifetime TV (@lifetimetv) 6 Июн 2018 в 10:08 PDT

Александр МакКуин

Один из самых ярких британских дизайнеров Александр МакКуин скончался 11 февраля 2010 года. Он был найден повешенным в собственной квартире, оставив предсмертную записку, текст которой по-прежнему не разглашается. Ему было 40 лет.

МакКуин совершил самоубийство через девять дней после смерти своей мамы Джойс. По сообщениям британских СМИ, ее смерть стала причиной тяжелой формы депрессии, справится с которой дизайнер так и не смог.

Публикация от Blackxury (@black.xury) 7 Июн 2018 в 6:47 PDT

Лорен Скотт

В марте 2014 года неожиданная смерть Лорен Скотт, известного дизайнера и подруги Мика Джаггера, всколыхнула весь шоу-бизнес. 49-летняя Лорен была найдена мертвой в своих апартаментах в Нью-Йорке 17 марта 2014 года. Позднее стало известно, что дизайнер повесилась.

Одной из вероятных причин ее самоубийства журналисты называли серьезные финансовые проблемы. Сообщалось, что принадлежавшая ей компания по пошиву дизайнерской одежды L'wren Scott задолжала кредиторам более 6 млн долларов. Незадолго до смерти ей даже пришлось отменить показ своей новой коллекции на Неделе моды в Лондоне из-за задержек в производстве.

Информация о том, что последние два года у Скотт была серия финансовых провалов с серьезными убытками, подтвердилась, однако также стало известно, что финансово ей часто помогал Джагер, с которым она встречалась с 2001 года. Он выплатил 6,6 миллионов долларов, чтобы погасить долги и избежать ареста ее квартиры судебными приставами.

Публикация от L'Wren Scott Memorial (@lwren.scott) 1 Дек 2017 в 12:49 PST

Айрин Ленц

Американский дизайнер Айрин Ленц – одна из главных звезд киномоды 40-х годов. За свою карьеру этот талантливый дизайнер костюмов «одела» актрис в более, чем 110 фильмах. В ее платьях на экране появлялись Джинджер Роджерс, Констанс Беннетт, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих – последняя, в частности, в фильмах Семь грешников и Кисмет.

Впрочем, успешная карьера и признание не помогли Айрин избежать самоубийства. 15 ноября 1962 года она, будучи под сильным алкогольным опьянением, выбросилась с 11 этажа отеля Knickerbocker. В то время журналисты писали, что к этому ее подтолкнуло одиночество и разбитое сердце.

Публикация от Patrick Baty (@delhispearman) 2 Фев 2018 в 2:33 PST

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