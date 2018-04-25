Укрощение строптивой. Неловкие попытки Дональда Трампа взять Меланию за руку сняли на видео

В сети опубликовано видео, снятое во время встречи Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на котором запечатлены неловкие попытки американского президента взять супругу Меланию Трамп за руку.

На кадрах видно, как первая леди США неохотно отвечает на попытки своего супруга взять ее за руку. Облаченная в элегантный наряд белого цвета - белый костюм Michael Kors, шляпку с широкими полями Hervé Pierre и изящные туфли-лодочки Christian Louboutin на высоких каблуках, Мелания пыталась избежать прикосновений с супругом, однако в итоге была вынуждена ответить на робкие попытки Трампа взять ее за руку.

Любительский ролик стал одним из самых обсуждаемых видео в твиттере, где пользователи высмеяли неловкую нежность Трампа по отношению к жене.

«Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… Бесценно!», «Я знаю, что я плохой отец и ужасный муж, и проявлял грубость, когда ты была беременна, но давай просто возьмем друг друга за руки на этом ивенте», - подшучивают над Трампом в сети.

“I know I’ve been an absentee dad and a horrible husband - including flagrant affairs while you were pregnant - but let’s just hold hands at this event...” pic.twitter.com/gLDCs40iCk — Shannon Watts (@shannonrwatts) 24 апреля 2018 г.

Напомним, в последние месяцы в прессе активно обсуждается тема раскола в отношениях Дональда и Мелании Трамп. Журналисты не исключают возможность развода, особенно после того, как в январе разразился скандал с порноактрисой Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она подала иск к президенту США Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году. Ранее сообщалось, что адвокат президента США заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с главой государства в разгар президентской кампании 2016 года.

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