Укрощение строптивой. Неловкие попытки Дональда Трампа взять Меланию за руку сняли на видео

В сети опубликовано видео, снятое во время встречи Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на котором запечатлены неловкие попытки американского президента взять супругу Меланию Трамп за руку.

На кадрах видно, как первая леди США неохотно отвечает на попытки своего супруга взять ее за руку. Облаченная в элегантный наряд белого цвета - белый костюм Michael Kors, шляпку с широкими полями Hervé Pierre и изящные туфли-лодочки Christian Louboutin на высоких каблуках, Мелания пыталась избежать прикосновений с супругом, однако в итоге была вынуждена ответить на робкие попытки Трампа взять ее за руку.

Любительский ролик стал одним из самых обсуждаемых видео в твиттере, где пользователи высмеяли неловкую нежность Трампа по отношению к жене.

«Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… Бесценно!», «Я знаю, что я плохой отец и ужасный муж, и проявлял грубость, когда ты была беременна, но давай просто возьмем друг друга за руки на этом ивенте», - подшучивают над Трампом в сети.

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C

“I know I’ve been an absentee dad and a horrible husband - including flagrant affairs while you were pregnant - but let’s just hold hands at this event...” pic.twitter.com/gLDCs40iCk