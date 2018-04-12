Удачи недостаточно для того, чтобы достичь успеха. Ванесса Паради дала интервью о карьере, судьбе и любви к Франции

Французская актриса и певица Ванесса Паради стала главной героиней свежего номера журнала Grazia.

45-летняя звезда снялась в новой фотосессии для французского издания, в откровенной беседе с которым затронула тему влияния удачи на судьбу человека и карьеру. По мнению Паради, не всегда одной удачи достаточно для того, чтобы достичь успеха:

«Мне хочется верить в судьбу. Но я также точно знаю, что без усердной работы никакая удача не поможет достичь успеха. Мне повезло достичь определенных успехов в своей профессиональной деятельности. И я верю, что в этом не последнюю роль сыграло определенное стечение обстоятельств. Но в то же время нужно быть искренним, внимательным и тяжело работать, чтобы не упустить эту удачу и строить свою судьбу. Потому что из-за своей невнимательности мы можем упустить возможности и удачу», - говорит она.

Паради призналась, что в течение своей карьеры часто отказывалась от участия в крупных проектах, но не жалеет об этом:

«Да, я действительно отказалась от нескольких замечательных ролей, но я не жалею об этом. Это мой выбор, моя жизнь. Не всегда мои решения были мудрыми, но, когда я оглядываюсь назад на свою карьеру и на свою жизнь, я ни о чем не жалею. Есть одна единственная роль, от которой я бы не отказалась, но которую мне никто не предлагал. Это роль в мюзикле. Я бы хотела сыграть в мюзикле и сейчас, но мне бы больше хотелось принять участие в подобном проекте в 20 лет, когда у меня была та молодая энергия тела, которой уже нет сейчас», - добавила актриса.

Звезда, имя которой прочно ассоциируется с французской культурой, также выразила свою любовь к родной стране:

«Я счастлива, что мое имя ассоциируется с образом Франции. Мне кажется, так произошло потому что я давно в этом бизнесе, и моя карьера началась еще в молодости. Я взрослела на глазах у всего мира. Мне очень льстит это, я горжусь этим. Я очень люблю свою страну несмотря на то, что половину своей жизни мне приходится жить в других странах. Я не буду говорить о политике или о национализме. Я просто люблю свою страну, потому что она очень красивая», - призналась Паради.

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