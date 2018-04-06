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У 6-летней дочери Бейонсе появился собственный стилист и персональный покупатель

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У 6-летней дочери Бейонсе появился собственный стилист и персональный покупатель

У первой дочери Бейонсе и Джей-Зи, 6-летней Блю Айви появился свой собственный стилист и персональный покупатель Мануэль А. Мендес.

Как сообщает WWD, Мендес является сотрудником Parkwood Entertainment, компании, основанной Бейонсе, и также является одним из личных помощников певицы.

 

 

Стилист стоит за некоторыми из последних образов девочки, в том числе невероятным золотым платьем и головным убором, который она надела на аукцион Wearable Art Gala.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Также Мендес одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в этом году, где она появилась в белом брючном костюме-смокинге от украинского дизайнера Валерии Ковальской и серебряных туфельках мэри-джейн.

 

 

Для ее появления в музыкальном клипе папы Джей-Зи Family Feud стилист выбрал для девочки платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.

 

 

 

 

 

 

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