У 6-летней дочери Бейонсе появился собственный стилист и персональный покупатель

У первой дочери Бейонсе и Джей-Зи, 6-летней Блю Айви появился свой собственный стилист и персональный покупатель Мануэль А. Мендес.

Как сообщает WWD, Мендес является сотрудником Parkwood Entertainment, компании, основанной Бейонсе, и также является одним из личных помощников певицы.

Допис, поширений Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) 3 Січ 2018 р. о 8:37 PST

Стилист стоит за некоторыми из последних образов девочки, в том числе невероятным золотым платьем и головным убором, который она надела на аукцион Wearable Art Gala.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 19 Бер 2018 р. о 10:21 PDT

Также Мендес одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в этом году, где она появилась в белом брючном костюме-смокинге от украинского дизайнера Валерии Ковальской и серебряных туфельках мэри-джейн.

Допис, поширений Blue Ivy Carter (@blueivy.carter) 28 Січ 2018 р. о 10:41 PST

Для ее появления в музыкальном клипе папы Джей-Зи Family Feud стилист выбрал для девочки платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.

Допис, поширений Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) 29 Гру 2017 р. о 8:09 PST

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 28 Сер 2016 р. о 5:39 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 9 Бер 2016 р. о 12:39 PST

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