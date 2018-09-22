Тысячи комментариев и миллионы лайков. Кайли Дженнер опубликовала новое фото с дочкой

Американская звезда Кайли Дженнер опубликовала в Сети новое фото с дочкой Сторми Вебстер.

На фото 21-летняя бизнесвумен и одна из популярнейших звезд в Instagram позирует в латексном платье розового цвета, в то время как ее маленькая дочь изображена в серебристом наряде. Снимок набрал свыше 6,5 млн лайков, а также более 38 тысяч комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 21 Сен 2018 в 5:37 PDT

Отметим, видео, размещенное на странице Дженнер в начале сентября, на котором она появилась со своей маленькой дочкой, набрало более 30 млн просмотров и почти 100 тысяч комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 7 Сен 2018 в 7:27 PDT

Кроме того, Дженнер опубликовала несколько свежих кадров, на которых изображена соло. На них звезда позирует в мини-платьях, демонстрируя сексуальные формы, а также свой новый цвет волос. Отметим, накануне Дженнер покрасила волосы в розовый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 21 Сен 2018 в 8:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 20 Сен 2018 в 9:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 20 Сен 2018 в 9:52 PDT

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