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Тысячи комментариев и миллионы лайков. Кайли Дженнер опубликовала новое фото с дочкой

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Фото Дженнер собирают тысячи комментариев и миллионы лайков
© Instagram

Фото Дженнер собирают тысячи комментариев и миллионы лайков

Американская звезда Кайли Дженнер опубликовала в Сети новое фото с дочкой Сторми Вебстер.

На фото 21-летняя бизнесвумен и одна из популярнейших звезд в Instagram позирует в латексном платье розового цвета, в то время как ее маленькая дочь изображена в серебристом наряде. Снимок набрал свыше 6,5 млн лайков, а также более 38 тысяч комментариев.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Отметим, видео, размещенное на странице Дженнер в начале сентября, на котором она появилась со своей маленькой дочкой, набрало более 30 млн просмотров и почти 100 тысяч комментариев.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кроме того, Дженнер опубликовала несколько свежих кадров, на которых изображена соло. На них звезда позирует в мини-платьях, демонстрируя сексуальные формы, а также свой новый цвет волос. Отметим, накануне Дженнер покрасила волосы в розовый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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