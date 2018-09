Total black. Меган Маркл впервые появилась на публике без принца Гарри

Во вторник, 25 сентября, супруга принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет без сопровождения мужа и других членов британской королевской семьи.

37-летняя герцогиня Сассекская посетила открытие выставки Океания, проходившее в Королевской академии художеств в Лондоне. Экспозиция была приурочена к 250-летию художественной галерии.

В рамках первого сольного выхода в качестве герцогини для Меган Маркл провели увлекательную экскурсию и ознакомили с экспонатами, привезенными из Новой Зеландии, Фиджи, Австралии и Королевства Тонга. Именно эти страны герцог и герцогиня Сассекские посетят во время своего зарубежного тура, который стартует 16 октября.

Для первого выхода без принца Гарри Меган Маркл выбрала черное платье-футляр длины миди с прозрачными рукавами от Givenchy, небольшой клатч с золотой фурнитурой того же бренда и элегантные лодочки Aquazzura. Образ герцогини получился в стиле Total black.

Как и во время своего предыдущего выхода, волосы Меган выровняла и распустила. Напомним, в понедельник королевская пара посетила церемонию Coach Core Awards в Университете Лафборо и наградила молодых спортсменов за их достижения.

Поклонники Меган Маркл также заметили, что в момент своего прибытия в Королевскую академию художеств герцогиня сама закрыла двери автомобиля, выразив твердую феминистическую позицию.

