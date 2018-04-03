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Too much. 9 знаменитостей, которых высмеяли за фотошоп в Instagram

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Too much. 9 знаменитостей, которых высмеяли за фотошоп в Instagram

Коррекция фигуры при помощи фоторедакторов – обычное дело среди знаменитостей. Однако в стремлении создать идеальный кадр звезды иногда забывают, что внимательные пользователи Instagram способны отличить фейк от оригинала.

Фотошоп на звездных Insta-снимках выдают задние планы, которые из-за неумелого использования фоторедактора превращаются в сюрреалистичные пейзажи с автомобилями-НЛО и «плавающими» стенами. Так, например, Ким Кардашьян высмеяли за кадр, на котором автомобиль на заднем плане выглядит, как внеземной космический корабль, а поп-диву Бейонсе критикуют за фотошоп, который «представил миру» новый изогнутый iPhone.

НВ Style публикует 9 кадров знаменитостей из Instagram, которые были высмеяны за чрезмерное использование фотошопа.

Смотрите также

Ким Кардашьян и космический корабль

Бейонсе и изогнутый iPhone

Миранда Керр и поплывший ковер

Кендалл Дженнер и изогнутые стены

Бритни Спирс и исчезающий бассейн

Мэрайя Кери и изогнутая рама зеркала

Хлои Кардашьян и ее странная талия

Ариана Гранде и рука нереалистичного размера

 Ким Кардашьян и кривые двери

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