Too much. 9 знаменитостей, которых высмеяли за фотошоп в Instagram

Коррекция фигуры при помощи фоторедакторов – обычное дело среди знаменитостей. Однако в стремлении создать идеальный кадр звезды иногда забывают, что внимательные пользователи Instagram способны отличить фейк от оригинала.

Фотошоп на звездных Insta-снимках выдают задние планы, которые из-за неумелого использования фоторедактора превращаются в сюрреалистичные пейзажи с автомобилями-НЛО и «плавающими» стенами. Так, например, Ким Кардашьян высмеяли за кадр, на котором автомобиль на заднем плане выглядит, как внеземной космический корабль, а поп-диву Бейонсе критикуют за фотошоп, который «представил миру» новый изогнутый iPhone.

НВ Style публикует 9 кадров знаменитостей из Instagram, которые были высмеяны за чрезмерное использование фотошопа.

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Ким Кардашьян и космический корабль

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Мар 2018 в 7:15 PDT

Бейонсе и изогнутый iPhone

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 10 Авг 2014 в 5:33 PDT

Миранда Керр и поплывший ковер

Публикация от Miranda (@mirandakerr) 13 Ноя 2013 в 3:09 PST

Кендалл Дженнер и изогнутые стены

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 18 Окт 2017 в 2:50 PDT

Бритни Спирс и исчезающий бассейн

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 20 Мар 2016 в 2:41 PDT

Мэрайя Кери и изогнутая рама зеркала

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 24 Ноя 2016 в 6:45 PST

Хлои Кардашьян и ее странная талия

Публикация от Khloé (@khloekardashian) 25 Июл 2017 в 4:45 PDT

Ариана Гранде и рука нереалистичного размера

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 17 Окт 2015 в 9:55 PDT

Ким Кардашьян и кривые двери

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Янв 2014 в 6:20 PST

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