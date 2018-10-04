Только подарки на Дни рождения. Том Круз отказывается видеться со своей дочерью

Популярный актер Том Круз после развода с актрисой Кэти Холмс имеет право видеться с их общей дочерью Сури 10 дней в месяц, однако предпочитает вообще не делать этого.
Как узнало издание Us Weekly, 56-летний Круз годами не видится со своей 12-летней дочерью. «Каждому человеку разрешено видеть своего ребенка, если он этого хочет, - говорит источник издания. - Он предпочитает не видеться, потому что она не саентолог».
Круз и Холмс развелись в 2012 года, и нет фотографий актера с дочерью Сури позже 2013 года. По информации СМИ, актер не видел своего третьего ребенка пять лет. «Том - лояльный саентолог, поэтому, когда церковные лидеры сказали ему, что он не может видеть Сури, он не стал ставить это под сомнение», - заявлял ранее источник журнала Star.
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В то же время Круз ежегодно делает подарки Сури по случаю Дня рождения. «Сури получает подарок от Тома в свой День рождения каждый год», - утверждает источник.
У актера есть еще двое детей с бывшей женой Николь Кидман: 25-летняя Изабелла и 23-летний Коннор, которые оба являются саентологами.
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