Точная копия. Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта

Леди Китти Спенсер опубликовала свое детское фото, и ее подписчики заметили поразительное сходство с принцессой Шарлоттой.

Как сообщает издание Express, Леди Китти Спенсер, известная британская модель и старшая дочь младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера удивила 458 тыс. подписчиков в инстаграм своей детской фотографией, сделанной в начальной школе и они тут же заметили поразительное сходство с трехлетней принцессой Шарлоттой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram First day of school ???? #tbt Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer) 22 Ноя 2018 в 3:22 PST

Очень легко спутать маленькую Китти на черное-белой фотографии с дочкой принца Уильяма, которая снята почти в такой же позе на ее первом школьном фото. После того, как 27-летняя леди Китти опубликовала свое фото с подписью «Первый день в школе», посыпались комментарии: «Это принцесса Шарлотта?», «Вау… это точно принцесса Шаролотта Кэмбриджская», «У принцессы Шарлотты гены Спенсер».

Уже не раз замечали поразительное сходство между Китти и ее тетей, принцессой Дианой. Обе блондинки с густыми волосами и голубыми глазами.

Китти – старшая дочь девятого графа Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд, бывшая модель, выросшая в Кейптауне. После того, как ее родители развелись, когда ей было семь лет, она жила то с отцом в Великобритании, то с матерью в Южной Африке, где училась в частной школе.

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