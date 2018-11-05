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То слишком голая, то слишком одетая. Оля Полякова показала фигуру в купальнике

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Полякова поделилась новыми фото в купальнике
© Instagram

Полякова поделилась новыми фото в купальнике

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха.

34-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных на пляже во время отдыха на Мальдивах. Полякова показала стройные формы в ярко-розовом купальнике и белом бикини.

«Странная штука соц сети и фолловеры, им всегда все не так, то слишком голая, то слишком одетая, то купальник слишком одинаковый, вам господа не угодишь... да я и не стремлюсь», - написала певица в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова также показала пляжное фото с дочкой Машей, отметив, что не ретушировала снимки:

«Без фильтров и прочей ерунды...она здесь не нужна», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Полякова удивила поклонников откровенными фото, на которых позирует на пляже без одежды. Звезда опубликовала два пикантных кадра, на которых позирует обнаженной на пляже на Мальдивах. В подписи к ним Полякова предложила фанам поискать на снимках целлюлит:

«А эта вам больше нра? #трусыдлятрусов продолжайте выискивать целлюлит, а я пойду поплаваю», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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