То слишком голая, то слишком одетая. Оля Полякова показала фигуру в купальнике

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха.

34-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных на пляже во время отдыха на Мальдивах. Полякова показала стройные формы в ярко-розовом купальнике и белом бикини.

«Странная штука соц сети и фолловеры, им всегда все не так, то слишком голая, то слишком одетая, то купальник слишком одинаковый, вам господа не угодишь... да я и не стремлюсь», - написала певица в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Ноя 2018 в 8:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Ноя 2018 в 5:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Ноя 2018 в 9:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Ноя 2018 в 12:03 PDT

Полякова также показала пляжное фото с дочкой Машей, отметив, что не ретушировала снимки:

«Без фильтров и прочей ерунды...она здесь не нужна», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Ноя 2018 в 9:25 PDT

Напомним, ранее Полякова удивила поклонников откровенными фото, на которых позирует на пляже без одежды. Звезда опубликовала два пикантных кадра, на которых позирует обнаженной на пляже на Мальдивах. В подписи к ним Полякова предложила фанам поискать на снимках целлюлит:

«А эта вам больше нра? #трусыдлятрусов продолжайте выискивать целлюлит, а я пойду поплаваю», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 31 Окт 2018 в 1:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 31 Окт 2018 в 2:17 PDT

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