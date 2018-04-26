Time 100. Самые влиятельные женщины мира на красной дорожке гала-вечера

В минувший вторник, 24 апреля в Нью-Йорке состоялся праздничный гала-вечер Time 100 Gala-2018 в честь ежегодного списка 100 самых влиятельных людей мира, который накануне был обнародован изданием.

Традиционно гала-вечер Time 100 собрал лучших мировых знаменитостей и влиятельнейших персон планеты, в числе которых в этом году были американский биохимик и астронавт Пегги Уитсон, певица Дженнифер Лопес, голливудская актриса Николь Кидман, британская кинозвезда Эмили Блант и многие другие.

Одним из наиболее ярких образов вечера стал наряд звездной модницы Дженнифер Лопес, которая выбрала для выхода в свет откровенное платье из новой коллекции Zuhair Murad, туфли от Jimmy Choo и украшения от Lorraine Schwartz.

Не менее эффектным было появление на гала-вечере голливудской актрисы Николь Кидман, вошедшей в список самых влиятельных людей года в категории Деятели искусства. Она появилась на праздничном ивенте в элегантном черном платье от Proenza Schouler.

Как прошел гала-вечер Time 100 Gala-2018 – смотрите в галерее НВ Style.

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