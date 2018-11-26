Теща приехала. Мать Меган Маркл будет жить вместе с дочерью и ее мужем

Большую часть лета Дория Рэгланд провела с Меган и принцем Гарри и описала принца, как «великолепного человека».

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся переехать в новый дом, которым станет Фрогмор-хаус, уже через месяц.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в больший дом, а мама Меган будет нянчить их ребенка.

Как сообщает издание Daily Mail, вчера, 25 ноября, официально объявили, что герцог и герцогиня Сассекские выезжают из Кенсингтонского дворца через месяц и поселятся во Фрогмор-хаус, который расположен на территории Виндзорского замка.

Сейчас пара живет в коттедже Ноттингем, что находится на территории Кенсингтонского дворца, и съезжают из-за пополнения в семье.

Такой шаг позволит матери Меган Маркл Дории Рэгланд, которая как раз перебралась жить в Великобританию, поселиться вместе с ними, также в доме будет комната для няни, которая будет жить вместе с семьей.

62-летняя Дория, которая жила в Лос-Анджелесе, сказала, что хочет сама нянчить внука, и уверена, что Меган и Гарри хотят, чтобы для нее нашлось место в их будущем доме.

В сравнении с двумя спальнями коттеджа Ноттингем, во Фрогмор-хаус их целых 10.

Все считают, что Дория останется постоянно жить с герцогом и герцогиней Сассекскими, когда родиться ее внук.

Дория, которая ранее работала на социальной службе, стала единственным членом семьи Меган, присутствовавшим на ее свадьбе, не сдержала слез, когда принц Чарльз вел ее дочь к алтарю.

Фото: Getty Images

Большую часть лета она провела с Меган и принцем Гарри и описала принца, как великолепного человека.

Источник при дворе объяснил переезд так: «В следующем году они ожидают ребенка, поэтому семье требуется больше места. Идея переехать не возникла спонтанно».

В прессе продолжают муссироваться слухи о натянутых отношениях между герцогами Сассекскими и герцогами Кембриджскими.

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