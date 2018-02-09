Тепло домашнего уюта. Как выглядит дом Дженнифер Энистон в Калифорнии

Известная актриса Дженнифер Энистон показала, как выглядит ее дом в Калифорнии, в котором она живет с мужем Джастином Теру и тремя собаками.

«Я очень люблю уют», - говорит Энистон изданию Architectural Digest.

Актриса испытывает страсть к дизайну интерьеров. «Если бы я не была актрисой, я бы хотела стать дизайнером. Мне нравится этот процесс. Есть кое-что в том, чтобы выбирать ткани и отделки, которые подпитывают мою душу», - говорит она.

Дженнифер приобрела этот дом в 2011 году, после продажи любимого жилья в Лос-Анджелесе и попытки переехать на Манхэттен. В результате она купила недвижимость в Бэль-Эйр, которая показалась ей слишком минималистичной.

Энистон обратилась к дизайнеру Стивену Шадли, с которым работала над предыдущим домом в Лос-Анджелесе. «Джен использовала дерево, камень и бронзу - материалы, которые имеют реальную субстанцию и глубину. Каким бы красивым и гламурным они ни были, они должны быть теплыми и привлекательными», - говорит Шадли.

Дизайнер садово-паркового искусства Марчелло Вильяно и ландшафтный архитектор Энн Аттингер реорганизовали пространство двора в виде взаимосвязанных наружных комнат, террас и садов, украшенных азиатскими садами. По воскресеньям в доме Энистон-Теру проводятся встречи с друзьями у бассейна.

«Было время, когда я думала, что есть что-то романтичное в том, чтобы собирать вещи и переезжать на другое место раз в три месяца. Теперь я более тщательно подхожу к выбору проектов, в которых участвую, - говорит она. - Я смотрю на своего мужа и наших собак и наш дома, и больше не хочу быть в другом месте».

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