Теперь - в декрет. Беременная Кейт Миддлтон совершила свой последний выход перед родами

Вчера, 22 марта, герцогиня Кембриджская Кэтрин нанесла последний официальный визит перед уходом в декрет. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили Олимпийский парк в Лондоне и встретились с британскими спортсменами.

При том, что третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма должен появиться на свет уже в апреле, герцогиня не прекращает посещать различные мероприятия и встречаться с публикой. С начала года и практически до конца марта беременная Миддлтон провела более 40 официальных встреч.

Но вчерашний выход Кейт Миддлтон стал для нее последним перед родами, сообщает Harper's Bazaar. Оставшееся время беременности она проведет в спокойствии со своими детьми – четырехлетним принцем Джорджем и двухлетней принцессой Шарлоттой.

Their Royal Highnesses arrive at the @CopperBoxArena to join a @TeamSportsAid event.



SportsAid is the only national charity of its kind – helping young British sportsmen & women who are aspiring to be the country's next Olympic, Paralympic, Commonwealth & World Champions. pic.twitter.com/Ui2iulVPFL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.

В лондонский Олимпийский парк – спорткомплекс Коппер-бокс герцог и герцогиня Кембриджские прибыли для встречи с кураторами и подопечными благотворительной организации SportsAid. Королевская пара пообщалась с атлетами, которые будут принимать участие в Играх Содружества, которые состоятся в 2022 году в Бирмингеме.

В рамках визита принц Уильям согласился на предложение спортсменов с инвалидностью и попробовал сыграть в баскетбол на инвалидной коляске, после чего они с Кейт Миддлтон стали зрителями товарищеского матча, уступив арену профессионалам.

The Duke has a go at wheelchair basketball - and scores! ???? pic.twitter.com/AkLhdumhYB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.

Для последнего перед рождением ребенка выхода Кейт Миддлтон надела черные зауженные брюки, черные туфли-лодочки, блузку с цветочным принтом и пальто кремового цвета. Свой образ герцогиня дополнила аккуратной укладкой и безупречным макияжем.

Публикация от DuchessCatherine_kurdistan (@katemiddleton_kurdistan) 22 Мар 2018 в 7:12 PDT

Публикация от DuchessCatherine_kurdistan (@katemiddleton_kurdistan) 22 Мар 2018 в 5:01 PDT

Напомним, вчера Принц Гарри и его невеста Меган Маркл разослали пригласительные на свою свадьбу, которая состоится 19 мая.

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