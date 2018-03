Теперь - в декрет. Беременная Кейт Миддлтон совершила свой последний выход перед родами

Вчера, 22 марта, герцогиня Кембриджская Кэтрин нанесла последний официальный визит перед уходом в декрет. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили Олимпийский парк в Лондоне и встретились с британскими спортсменами.

При том, что третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма должен появиться на свет уже в апреле, герцогиня не прекращает посещать различные мероприятия и встречаться с публикой. С начала года и практически до конца марта беременная Миддлтон провела более 40 официальных встреч.

Но вчерашний выход Кейт Миддлтон стал для нее последним перед родами, сообщает Harper's Bazaar. Оставшееся время беременности она проведет в спокойствии со своими детьми – четырехлетним принцем Джорджем и двухлетней принцессой Шарлоттой.

Their Royal Highnesses arrive at the @CopperBoxArena to join a @TeamSportsAid event.



SportsAid is the only national charity of its kind – helping young British sportsmen & women who are aspiring to be the country's next Olympic, Paralympic, Commonwealth & World Champions. pic.twitter.com/Ui2iulVPFL