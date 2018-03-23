На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Теперь - в декрет. Беременная Кейт Миддлтон совершила свой последний выход перед родами

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Теперь - в декрет. Беременная Кейт Миддлтон совершила свой последний выход перед родами

Вчера, 22 марта, герцогиня Кембриджская Кэтрин нанесла последний официальный визит перед уходом в декрет. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили Олимпийский парк в Лондоне и встретились с британскими спортсменами.

При том, что третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма должен появиться на свет уже в апреле, герцогиня не прекращает посещать различные мероприятия и встречаться с публикой. С начала года и практически до конца марта беременная Миддлтон провела более 40 официальных встреч.

Но вчерашний выход Кейт Миддлтон стал для нее последним перед родами, сообщает Harper's Bazaar. Оставшееся время беременности она проведет в спокойствии со своими детьми – четырехлетним принцем Джорджем и двухлетней принцессой Шарлоттой.

В лондонский Олимпийский парк – спорткомплекс Коппер-бокс герцог и герцогиня Кембриджские прибыли для встречи с кураторами и подопечными благотворительной организации SportsAid. Королевская пара пообщалась с атлетами, которые будут принимать участие в Играх Содружества, которые состоятся в 2022 году в Бирмингеме. 

В рамках визита принц Уильям согласился на предложение спортсменов с инвалидностью и попробовал сыграть в баскетбол на инвалидной коляске, после чего они с Кейт Миддлтон стали зрителями товарищеского матча, уступив арену профессионалам.

Для последнего перед рождением ребенка выхода Кейт Миддлтон надела черные зауженные брюки, черные туфли-лодочки, блузку с цветочным принтом и пальто кремового цвета. Свой образ герцогиня дополнила аккуратной укладкой и безупречным макияжем.

Напомним, вчера Принц Гарри и его невеста Меган Маркл разослали пригласительные на свою свадьбу, которая состоится 19 мая. 

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове