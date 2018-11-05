Танцевали до утра. Опубликованы свадебные фото Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

Гвинет Пэлтороу, наконец, опубликовала фото и подробности своей свадьбы с телепродюсером Брэдом Фэлчаком.
На сайте бренда Goop, основанного самой Гвинет Пэлтроу опубликовали фоторепортаж и подробности с празднования ее свадьбы с телепродюссером Брэдом Фэлчаком.
29 сентября был яркий осенний день в Нью-Йорке - солнечный и прохладный до хруста в воздухе. Как сказано в статье на Goop – сами боги благословили этот день. В пригороде Амагансетт собрались 70 человек, поднять бокалы с шампанским и поздравить Гвинет и ее мужа Брэда. Веселье началось накануне вечером с репетиционного обеда: где гости свадьбы собрались за свадебным столом под навесом, украшенным сотнями лампочек. В день свадьбы их же ждала идеальная погода, превосходный ужин, танцы до упаду и последнего гостя. На невесте было платье Пьера Паоло Пикколи, креативного директора Valentino.
Пара познакомилась в 2014 году на съемочной площадке серии сериала Хор с участием Гвинет Пэлтороу (авторами сериала являются Фэлчак и Райан Мерфи). Спустя три года они выступили с совместным заявлением: «Нам невероятно повезло встретиться в период нашей жизни, когда общие успехи и неудачи становятся строительным материалом для здоровых и счастливых отношений».
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