На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Танцевали до утра. Опубликованы свадебные фото Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Гвинет Пэлтороу и Брэд Фэлчак, наконец, показали фото со свадьбы, которая состоялась 29 сентября 2018 года.
Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Гвинет Пэлтороу и Брэд Фэлчак, наконец, показали фото со свадьбы, которая состоялась 29 сентября 2018 года.

Гвинет Пэлтороу, наконец, опубликовала фото и подробности своей свадьбы с телепродюсером Брэдом Фэлчаком.

На сайте бренда Goop, основанного самой Гвинет Пэлтроу опубликовали фоторепортаж и подробности с празднования ее свадьбы с телепродюссером Брэдом Фэлчаком.

29 сентября был яркий осенний день в Нью-Йорке - солнечный и прохладный до хруста в воздухе. Как сказано в статье на Goop – сами боги благословили этот день. В пригороде Амагансетт собрались 70 человек, поднять бокалы с шампанским и поздравить Гвинет и ее мужа Брэда. Веселье началось накануне вечером с репетиционного обеда: где гости свадьбы собрались за свадебным столом под навесом, украшенным сотнями лампочек. В день свадьбы их же ждала идеальная погода, превосходный ужин, танцы до упаду и последнего гостя. На невесте было платье Пьера Паоло Пикколи, креативного директора Valentino.

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Пара познакомилась в 2014 году на съемочной площадке серии сериала Хор с участием Гвинет Пэлтороу (авторами сериала являются Фэлчак и Райан Мерфи). Спустя три года они выступили с совместным заявлением: «Нам невероятно повезло встретиться в период нашей жизни, когда общие успехи и неудачи становятся строительным материалом для здоровых и счастливых отношений».

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

Фото: John Dolan, Lynsey Addario

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове