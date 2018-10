Стало стыдно. Сводная сестра Меган Маркл извинилась за гадости в адрес герцогини

Саманта Маркл, сводная сестра герцогини Меган Маркл в эфире ток-шоу Джереми Вайна BBC Radio 2 извинилась за все свои грубые слова

Сводная сестра герцогини Меган Маркл Саманта принесла публичные извинения за все оскорбления, которые она отпускала в СМИ о герцогине Сассекской.

Как сообщает Just Jared британский ведущий Джереми Вайн в эфире ток-шоу на BBC Radio 2 напрямую спросил у Саманты, зачем она говорила так много гадостей в адрес Меган?

«А как бы вы себя чувствовали на моем месте? Что более оскорбительно, когда вами пренебрегают и игнорируют, или, когда о вас вообще умалчивают, будто вы не существуете? Я думала, если мы говорим публично, то мы говорим открыто, с симпатией, и только глухие не поняли бы, что я хотела сказать, но пресса превратила мои слова в черт знает что», - сказала Меган.

Затем она извинилась за слова, которые она говорила публично в медиа.

Напоминаем, что у Меган и Саманты общий отец, Томас Маркл. Саманта постоянно делала выпады в адрес сводной сестры на своей страничке в твиттере, обвиняла его в том, что та загонит отца в гроб, называла ее Круеллой де Виль, а ее титул Duchess писала как DuchASS (Ass в переводе с английского языка означает задница, жлоб и др.) и написала скандальную книгу «Дневник сестры принцессы выскочки» The Diary Of Princess Pushy’s Sister.

“You want to shame her don’t you?”



Jeremy questions Samantha Markle over insulting tweets she's posted about Meghan and Harry and why she isn't reaching out to her half sister in private.@TheJeremyVine | #jeremyvine pic.twitter.com/ehumdQZjQi