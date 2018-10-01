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Стало стыдно. Сводная сестра Меган Маркл извинилась за гадости в адрес герцогини

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Сводная сестра Меган Маркл извинилась за гадости в адрес герцогини

Сводная сестра Меган Маркл извинилась за гадости в адрес герцогини

Саманта Маркл, сводная сестра герцогини Меган Маркл в эфире ток-шоу Джереми Вайна BBC Radio 2 извинилась за все свои грубые слова

Сводная сестра герцогини Меган Маркл Саманта принесла публичные извинения за все оскорбления, которые она отпускала в СМИ о герцогине Сассекской.

Как сообщает Just Jared британский ведущий Джереми Вайн в эфире ток-шоу на BBC Radio 2 напрямую спросил у Саманты, зачем она говорила так много гадостей в адрес Меган?

 «А как бы вы себя чувствовали на моем месте? Что более оскорбительно, когда вами пренебрегают и игнорируют, или, когда о вас вообще умалчивают, будто вы не существуете? Я думала, если мы говорим публично, то мы говорим открыто, с симпатией, и только глухие не поняли бы, что я хотела сказать, но пресса превратила мои слова в черт знает что», - сказала Меган. 

Затем она извинилась за слова, которые она говорила публично в медиа.

Напоминаем, что у Меган и Саманты общий отец, Томас Маркл. Саманта постоянно делала выпады в адрес сводной сестры на своей страничке в твиттере, обвиняла его в том, что та загонит отца в гроб, называла ее Круеллой де Виль, а ее титул Duchess писала как DuchASS (Ass в переводе с английского языка означает задница, жлоб и др.) и написала скандальную книгу «Дневник сестры принцессы выскочки» The Diary Of Princess Pushy’s Sister.

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