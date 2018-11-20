Светятся от счастья. Меган Маркл и принц Гарри отметили шесть месяцев со дня свадьбы

Вчера, 19 ноября, Меган Маркл и принц Гарри отметили полгода со дня свадьбы и посетили традиционное ежегодное выступление королевского театра. Меган Маркл снова выбрала наряд, который подчеркивают ее беременность, и герцогиня при этом выглядит просто великолепно.
Как сообщает Express, герцог и герцогиня Сассекские вчера отметили полгода со дня свадьбы, посетив ежегодное выступление Королевского варьете в лондонском театре Palladium. Для этого выхода она выбрала наряд британского бренда Safiyaa.
Наряд красиво подчеркнул живот Меган, которая вступила во второй триместр беременности.
Герцогиня растрогала окружающих, принимая букет зимних цветов из рук семилетней Дарси Рэй Мойзи Беркширской, которая присела перед ней в очаровательном реверансе. Специально для встречи высоких гостей Дарси надела тиару.
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Выступление королевского варьете Меган Маркл и принц Гарри посетили вместо королевы Елизаветы II, которая является патроном королевского варьете и помогает собирать средства для Благотворительного фонда Royal Variety Charity.
Меган Маркл впервые посетила это событие. Традиция королевских визитов на выступления королевского варьете уходит в далекий 1912 год, когда король Георг V и королева Мария согласились посещать эти выступления в Дворцовом театре Лондона и собирать деньги для поддержки Дома Бринсворт, где живут актеры, ушедшие на пенсию. С тех пор высочайшие представители монаршей семьи принимали участие в каждом ежегодном мероприятии.
Всего королева Елизавета посетила выступления королевского варьете 39 раз, и последний раз это было в 2012 году в компании принца Филиппа. В прошлом году это событие посещали принц Уильям и Кейт, герцогиня Кэмбриджская.
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