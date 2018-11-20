Светятся от счастья. Меган Маркл и принц Гарри отметили шесть месяцев со дня свадьбы

Вчера, 19 ноября, Меган Маркл и принц Гарри отметили полгода со дня свадьбы и посетили традиционное ежегодное выступление королевского театра. Меган Маркл снова выбрала наряд, который подчеркивают ее беременность, и герцогиня при этом выглядит просто великолепно.

Как сообщает Express, герцог и герцогиня Сассекские вчера отметили полгода со дня свадьбы, посетив ежегодное выступление Королевского варьете в лондонском театре Palladium. Для этого выхода она выбрала наряд британского бренда Safiyaa.

Фото: Getty Images

Наряд красиво подчеркнул живот Меган, которая вступила во второй триместр беременности.

Фото: Getty Images

Герцогиня растрогала окружающих, принимая букет зимних цветов из рук семилетней Дарси Рэй Мойзи Беркширской, которая присела перед ней в очаровательном реверансе. Специально для встречи высоких гостей Дарси надела тиару.

Переглянути цей допис в Instagram Elegance ❤️❤️❤️ Допис, поширений HRH Meghan Markle (@meghan_duchess) 19 Лис 2018 р. о 10:48 PST

Выступление королевского варьете Меган Маркл и принц Гарри посетили вместо королевы Елизаветы II, которая является патроном королевского варьете и помогает собирать средства для Благотворительного фонда Royal Variety Charity.

Меган Маркл впервые посетила это событие. Традиция королевских визитов на выступления королевского варьете уходит в далекий 1912 год, когда король Георг V и королева Мария согласились посещать эти выступления в Дворцовом театре Лондона и собирать деньги для поддержки Дома Бринсворт, где живут актеры, ушедшие на пенсию. С тех пор высочайшие представители монаршей семьи принимали участие в каждом ежегодном мероприятии.

Всего королева Елизавета посетила выступления королевского варьете 39 раз, и последний раз это было в 2012 году в компании принца Филиппа. В прошлом году это событие посещали принц Уильям и Кейт, герцогиня Кэмбриджская.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram