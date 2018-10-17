Свет моей жизни. Мадонна опубликовала фото дочери в день ее рождения

Американская певица Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес Леон с днем рождения.
В минувшее воскресенье, 14 октября Лурдес отметила 22-летие, в честь которого Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков из личного архива. В частности, 60-летняя звездная мама разместила детское фото дочери, а также два совместных снимка, один из которых сделан в ресторане, в то время как второй – в первом ряду на одном из модных показов.
В подписи к снимкам Мадонна трогательно поздравила дочь:
«С днем рождения, моя дорогая Лолита! Свет моей жизни! Моя драгоценная! Ты даже не представляешь, как я люблю тебя, Лурдес Мария Чикконе-Леон. Никогда не забывай, кто ты на самом деле, моя маленькая звездочка. Наши дочери – наше будущее», - написала Мадонна.
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Напомним, в сентябре Лурдес Леон впервые вышла на подиум в качестве модели на показе в рамках Нью-Йоркской недели моды. Она появилась на показе весенней коллекции бренда Gypsy Sport в бюстгальтере из цепей и ракушек, рваных джинсах с низкой посадкой и «уродливых» кроссовках.
Появление дочери Мадонны на показе вызывало споры в Сети, где ее раскритиковали за небритые подмышки.
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