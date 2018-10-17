Свет моей жизни. Мадонна опубликовала фото дочери в день ее рождения

Американская певица Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес Леон с днем рождения.

В минувшее воскресенье, 14 октября Лурдес отметила 22-летие, в честь которого Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков из личного архива. В частности, 60-летняя звездная мама разместила детское фото дочери, а также два совместных снимка, один из которых сделан в ресторане, в то время как второй – в первом ряду на одном из модных показов.

В подписи к снимкам Мадонна трогательно поздравила дочь:

«С днем рождения, моя дорогая Лолита! Свет моей жизни! Моя драгоценная! Ты даже не представляешь, как я люблю тебя, Лурдес Мария Чикконе-Леон. Никогда не забывай, кто ты на самом деле, моя маленькая звездочка. Наши дочери – наше будущее», - написала Мадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 15 Окт 2018 в 12:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 14 Окт 2018 в 10:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 14 Окт 2018 в 10:55 PDT

Напомним, в сентябре Лурдес Леон впервые вышла на подиум в качестве модели на показе в рамках Нью-Йоркской недели моды. Она появилась на показе весенней коллекции бренда Gypsy Sport в бюстгальтере из цепей и ракушек, рваных джинсах с низкой посадкой и «уродливых» кроссовках.

Появление дочери Мадонны на показе вызывало споры в Сети, где ее раскритиковали за небритые подмышки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kyle DDDDD (@kyle_dweavelong) 12 Сен 2018 в 11:32 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook