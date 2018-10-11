Свадьба Принцессы Евгении. Сколько будет стоить и кто за все заплатит

В пятницу, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится бракосочетание Принцессы Евгении с Джеком Бруксбенком. Эту свадьбу называют второй королевской свадьбой года.

И так, во сколько обойдется вторая королевская свадьба года и кто за нее заплатит?

Расходы на охрану

Как сообщает BBC, ожидается, что свадьба Евгении привлечет меньшую толпу зрителей, чем церемония бракосочетания Герцога и Герцогини Сассекской, а свадебная процессия будет намного короче.

Охранять церемонию будут силы полиции. Отделение полиции долины Темзы, которое будет обеспечивать охрану, до сих пор еще не опубликовало стоимость расходов на охрану. Из мер безопасности будут заградительные барьеры, поисковые собаки, вооруженная охрана и охрана в штатском. Некоторые издания, предполагают, что расходы на охрану могут обойтись в £2 млн.

Для сравнения, стоимость охраны церемонии бракосочетания Принца Гарри и Меган Маркл обошлась от £2 до 4 млн. (полиция также до сих пор не обнародовала точных цифр). В то же время £6,35 млн. было потрачено на охрану свадебной церемонии Принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Расходы на охрану лягут на плечи налогоплательщиков. В годовом бюджете на охрану предусмотрен пункт «грант на особые события». Именно на него будут отнесены расходы на охрану свадебной церемонии Принцессы Евгении, несмотря на то, что является девятой в порядке престолонаследия и не выполняет каких-либо королевских обязанностей.

Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Фото: epa

Расходы местного совета

Некоторые расходы лягут на местный бюджет. Например, стоимость работы официанты, аренда и обслуживание туалетов, паркинговая служба. На свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл на эти услуги ушло чуть больше £180 тыс. , из них около £73 тыс. вернулось в качестве оплаты за парковку и взносы аккредитованных СМИ.

Другие расходы

Такие расходы как оформление церемонии, развлекательная программа и наряды ложиться на плечи королевской семьи.

«Королева сама выбирает, что будет оплачивать королевская семья», - поделился Дики Арбайтер, бывший глава королевской пресс-службы. На самом деле Королева может оплатить любую свадьбу, но, как правило, она ограничивается в этом праве лишь своими детьми и внуками.

Напоминаем, каждый год королевская семья получает из королевской казны согласно Акту о Суверенном гранте £82 млн. на содержание двора.

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