Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Онлайн-трансляция из Виндзорского замка

Сегодня, 12 октября, в Виндзорском замке пройдет свадебная церемония внучки королевы Елизаветы, принцессы Евгении Йоркской и ее жениха Джека Бруксбэнка.

Церемония венчания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Смотреть онлайн:

Принцесса Евгения Йоркская – младшая дочь сына королевы Елизаветы II Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Евгения является девятой в линии наследования британского престола после своей старшей сестры, Беатрис.

О помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка стало известно еще в январе. Так же, как у принца Гарри и Меган Маркл, церемония бракосочетаия пары будет проходить в часовне Святого Георга в Виндзорском замке.

Со своим женихом, 31-летним Джеком Бруксбэнком, 28-летняя принцесса встречается с 2011 года. Пара познакомилась в 2010 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Джек сделал во время их поездки в Никарагуа.

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