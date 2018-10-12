На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Онлайн-трансляция из Виндзорского замка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Онлайн-трансляция из Виндзорского замка
Фото: Getty Images

Сегодня, 12 октября, в Виндзорском замке пройдет свадебная церемония внучки королевы Елизаветы, принцессы Евгении Йоркской и ее жениха Джека Бруксбэнка.

Церемония венчания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Смотреть онлайн:

 

Принцесса Евгения Йоркская – младшая дочь сына королевы Елизаветы II Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Евгения является девятой в линии наследования британского престола после своей старшей сестры, Беатрис. 

О помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка стало известно еще в январе. Так же, как у принца Гарри и Меган Маркл, церемония бракосочетаия пары будет проходить в часовне Святого Георга в Виндзорском замке.

Со своим женихом, 31-летним Джеком Бруксбэнком, 28-летняя принцесса встречается с 2011 года. Пара познакомилась в 2010 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Джек сделал во время их поездки в Никарагуа. 

Смотрите также

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове