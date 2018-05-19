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Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Онлайн-трансляция из Виндзорского замка

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Принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии
Скриншот прямой трансляции Washington Post на YouTube

Принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии

Прямая трансляция из Виндзорского замка в Британии, где в эти минуты проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.  

 Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Смотреть онлайн

 

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