Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Онлайн-трансляция из Виндзорского замка

Прямая трансляция из Виндзорского замка в Британии, где в эти минуты проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Смотреть онлайн
Принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии
Прямая трансляция из Виндзорского замка в Британии, где в эти минуты проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Смотреть онлайн
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