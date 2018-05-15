Супермодель Жизель Бюндхен продает элитные апартаменты в Нью-Йорке за 14 миллионов долларов

Известная бразильская супермодель, одна из самых известных ангелов Victoria's Secret Жизель Бундхен и ее супруг, футболист Том Брэди продают свои апартаменты в Нью-Йорке. За элитное жилье пара желает получить почти 14 миллионов долларов.

Как передает Mirror, Жизель Бундхен и Том Брэди приобрели квартиру еще в 2013 году за 14 миллионов долларов, а затем сдавали ее в аренду за 45 тысяч долларов в месяц.

Элитные апартаменты расположены на 48 этаже небоскреба One Madison Park в районе Флэтайрон на Манхэттене. Квартира площадью более 300 квадратных метров включает четыре спальни, три ванных комнаты, просторную кухню и библиотеку. Из огромных панорамных окон апартаментов открывается потрясающий вид на Empire State Building и горизонт Манхэттена.

Интерьер квартиры в стиле "кожаной роскоши" спроектировал дизайнер Питер Марино, известный своим сотрудничеством с такими мировыми брендами, как Fendi, Armani, Valentino, Chanel, Luis Vuitton, Bvlgari, Donna Karan, Dior и так далее.

К услугам жителей резиденции One Madison Park предоставлены консьерж-сервис, тренажерный зал, бассейн и зона развлечений.

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