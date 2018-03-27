Стинг, Кайли Миноуг и другие. Кого королева Елизавета II пригласила выступать на своем дне рождения

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнится 92 года. По такому случаю будет организован специальный праздничный концерт.

Как сообщает E! Online, помимо неформального празднования в кругу семьи и Официального дня рождения британского монарха, который ежегодно отмечается в июне, королева Елизавета II решила устроить специальный концерт в лондонском зале Альберт-Холл.

На сцене шоу в честь дня рождения королевы выступят Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, рэгги-певец Shaggy, Энн-Мари, группа Ladysmith Black Mambazo и другие. Концерт по случаю 92-летия королевы Елизаветы II будет транслироваться на канале BBC, так что разделить праздник вместе с королевой сможет любой желающий.

Напомним, что помимо дня рождения королевы, в апреле в семье британских монархов ожидается еще одно важное событие – рождение третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Возможно, Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой еще до своего 92-летия.

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