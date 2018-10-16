Станцевала голой на столе. Американский рэпер снял в клипе двойника Мелании Трамп

Американский рэпер T.I. оказался в центре скандала после публикации в Сети ролика, в котором запечатлена женщина, похожая на Меланию Трамп.

В клипе-анонсе нового альбома музыканта Dime Trap, опубликованном в Twitter, появляется двойник первой леди США.

В ролике женщина, похожая на Меланию Трамп, появляется перед рэпером в Овальном кабинете Белого дома в оскандалившейся куртке c надписью «Мне реально все равно. А вам?», которую впоследствии снимает, танцуя на столе полностью обнаженной.

Напомним, ранее в такой же куртке Трамп посетила центр содержания мигрантов, чем вызвала громкий скандал. В частности, первую леди осудили за неприемлемую надпись на одежде, расценив фразу на куртке, как проявление безразличия к проблемам детей мигрантов.

В свою очередь, Трамп поспешила опровергнуть предположения СМИ и заявила, что адресовала фразу фейковым таблоидам, которые печатают ложную информацию о ее семье:

«Совершенно очевидно, что я надела эту куртку не для детей. Я была в ней по пути в самолет и когда выходила из него. Это - послание людям и фейковым СМИ, которые критикуют меня. Я хочу показать им, что мне наплевать. Вы можете критиковать все, что вы хотите, но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным», - подчеркнула Мелания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HipHipForGood (@hiphopforgood) 16 Окт 2018 в 7:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от style.tom (@tomkolovostko) 15 Окт 2018 в 10:51 PDT

Тем временем скандальное видео T.I. прокомментировала представитель Мелании Трамп Стефани Гришэм, которая на своей странице в Twitter назвала кадры омерзительными и призвала бойкотировать творчество артиста.

«Это вообще приемлемо?», - написала она, сопроводив пост хэштегами #омерзительно и #бойкот.

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