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Совсем взрослая. Дочь Синди Кроуфорд в модной съемке Луиджи Мурено и Янго Хенци

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Кайя Гербер снялась в новой фотосессии
© Vogue

Кайя Гербер снялась в новой фотосессии

Дочь легендарной немецкой супермодели Синди Кроуфорд, восходящая звезда мировой индустрии моды Кайя Гербер стала главной героиней декабрьского номера японского Vogue.

17-летняя модель снялась в стильной фотосессии, примерив трендовые образы из осенне-зимних коллекций премиальных брендов, включая Giorgio Armani и Saint Laurent.

Гербер позировала знаменитому дуэту фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци в пуховиках, леопардовых и кружевных бельевых платьях, кожаных бомберах и других модных look-ах.

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Публикация от Vogue Japan (@voguejapan)

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Публикация от Vogue Japan (@voguejapan)

Отметим, Кайя Гербер активно развивает свою модельную карьеру и является одной из самых многообещающих моделей в современной индустрии моды, которую можно увидеть на главных подиумах планеты, дефилирующей в нарядах таких культовых Домов моды, как Chanel и Valentino.

Ранее в интервью с журналом Town & Country Синди Кроуфорд заявила, что принимает активное участие в развитии карьеры Кайи и намерена контролировать все ее шаги в модельном бизнесе до тех пор, пока она не достигнет определенного возраста:

«У моих детей есть собственные агенты, но в течение первого года я контролировала все процессы на 100 процентов. Безусловно, я хочу дать им возможность руководить их собственной карьерой, но пока они не готовы к этому. Сейчас каждое их действие происходит с моего согласия и, конечно, меня это успокаивает», - говорит звезда.

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