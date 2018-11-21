Совпадение? Меган Маркл во всем повторяет Кейт Миддлтон

Меган Маркл сегодня, 21 ноября, выходила свет без принца Гарри. Она нанесла неожиданный визит в сообщество Hubb Community Kitchen, чтобы проверить, как расходуются средства, собранные благодаря книге Together: Our Community Cookbook – своего первого самостоятельного проекта, который она запустила в сентябре.
Меган очень любит готовить, потому сегодня она присоединилась к женщинам сообщества и помогла приготовить 200 порций еды для неимущих семей и бездомных.
Для выхода она выбрала небольшое бордовое платье и пальто бренда Club Monaco. Этот ансамбль дополнили черные колготы и туфли.
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Интересно, что этот наряд очень напомнил выход Кейт Миддлтон в ноябре 2017 года – тоже небольшое платье бордового цвета, черные колготы и туфли. Тогда Кейт уже носила под сердцем принца Луи. Похоже, что Меган Маркл выбрала Кейт Миддлтон как образец для подражания во время беременности.
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