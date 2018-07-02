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Снова тренчи и клетка. Белла Хадид и Кендалл Дженнер показали ключевые тренды осени

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Супермодели показали тренды осени 2018
© Ochirly

Супермодели показали тренды осени 2018

Супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в новой фотосессии для рекламы популярного китайского бренда Ochirly.

В рекламном кампейне осенне-зимней коллекции марки одни из самых известных и высокооплачиваемых моделей современной индустрии моды позировали в стильных образах, демонстрируя ключевые тренды будущего сезона.

В частности, Хадид и Дженнер продемонстрировали оригинальные модели тренчей с объемными рукавами, блузы с открытыми плечами, офисные костюмы в клетку с брюками с завышенной талией и пиджаками oversize, а также фатиновые юбки с вышивкой и легкие кантри-платья с цветочным принтом.

Автором рекламной фотосессии выступил культовый фешн-фотограф Марио Сорренти. Съемки кампейна проходили в Нью-Йорке.

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