СМИ сообщили подробности нового романа Анджелины Джоли

Американское авторитетное издание Entertainment Tonight обнародовало подробности личной жизни голливудской актрисы Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом.
Издание сообщает, что в жизни 42-летней кинозвезды появился новый мужчина. По данным источника из окружения актрисы, Джоли сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.
«Пока что их отношения нельзя назвать серьезными, они только начали узнавать друг друга. Он симпатичный немолодой мужчина, работает агентом по недвижимости и не имеет никакого отношения к Голливуду», - говорит источник.
Кроме того, источник сообщил, что воссоединение Питта и Джоли «маловероятно».
«После расставания с Брэдом Энджи была очень подавлена. Новый человек в ее жизни, с которым можно просто проводить время, помог ей справиться с этим. Люди говорят о том, что они с Брэдом могут снова быть вместе, но это вряд ли произойдет. История Брэда и Энджи закончилась плохо и даже несмотря на то, что они вместе с детьми прошли терапию со специалистами, они даже не могут находится в одной комнате», - добавляет источник.
Издание также сообщило о тайном романе Брэда Питта, который также пытается пережить развод с Джоли с помощью новых отношений:
«Он не распространяется на тему того, с кем встречается, но он определенно ходит на свидания. Женщина, которая привлекла его внимание, также не имеет отношения к шоу-бизнесу или Голливуду», - говорят инсайдеры.
Напомним, ранее американский таблоид Star «воссоединил» Брэда Питта и Дженнифер Энистон, разместив на обложке свежего номера фейковое совместное фото целующихся экс-супругов.
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