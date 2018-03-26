СМИ сообщили о романе Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

Американские СМИ сообщили о романе одной из самых востребованных моделей в современной индустрии моды Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона, модели и актрисы Пэрис Джексон.
Информация о романтических отношениях девушек была обнародована изданием People. Источник из близкого окружения Делевинь сообщил, что дружба девушек переросла в флирт:
«Они не встречаются и не состоят в серьезных отношениях, но их дружба определенно переросла в флирт. Пэрис всего 19 лет, и она просто наслаждается жизнью. У нее пока нет планов остепениться и начать с кем-то серьезные отношения», - отметил источник.
Девушки не скрывают своих теплых чувств друг к другу и регулярно публикуют в сети совместные снимки. Кроме того, ранее в сети появились снимки целующихся знаменитостей, сделанные папарацци после ужина с их общим другом Маколеем Калкиным.
Напомним, Делевинь призналась в бисексуальности в 2015 году. В свою очередь, дочь Джексона ранее не имела опыта отношений с девушками.
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