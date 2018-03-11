Сложно быть услышанной в индустрии, где доминируют мужчины. Кира Найтли рассказала о дискриминации в Голливуде

Британская актриса Кира Найтли, наиболее известная благодаря роли Элизабет Суонн в серии фильмов Пираты Карибского моря, высказалась на тему гендерной дискриминации в Голливуде.

32-летняя кинозвезда стала главной героиней апрельского номера канадского Elle, в интервью которому рассказала о том, как обрела уверенность в себе в индустрии, где доминируют мужчины.

«Я всегда была уверена в себе. Но я не всегда знала, как правильно использовать эту уверенность на работе. В индустрии, где доминируют мужчины, женщине сложно быть услышанной. Сложно донести свою точку зрения.

Мне удается отстоять свои права лишь благодаря тому, что я абсолютно уверена в своих профессиональных способностях. Я знаю, что я хорошая актриса. Именно поэтому я могу сказать – Я очень хороша в том, что делаю, и я знаю, что мое мнение имеет значение и оно должно быть услышано», - говорит Найтли.

Кроме того, актриса рассказала о своем образе жизни, признавшись, что отдает предпочтение здоровому «простому» питанию. Найтли также отметила, что в ее питании есть всего два ключевых табу – пластик и мясо.

«Поменьше мяса. И никакого пластика на моей кухне», - говорит она.

Отметим, Найтли также украсила мартовскую обложку французской версии популярного модного глянца Elle. Кинозвезда появилась на страницах издания в стильных образах из новых коллекций премиальных брендов. Автором модной съемки выступил известный голландский фотограф Ян Вэлтерс.

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