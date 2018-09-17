Следуй своим инстинктам. Клаудия Шиффер рассказала о мантре жизни, идеальном мужчине и любимой еде

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер стала главной героиней сентябрьского номера парижского Vogue.

48-летняя легенда мировой индустрии моды приняла участие в съемках новой стильной фотосессии для издания, а также дала интервью, в котором рассказала о том, каким видит идеального мужчины и какую еду любит есть в ресторанах.

В частности, Шиффер призналась, что следует мантре жизни «Следуй своим инстинктам», а образ идеального мужчины для нее воплощается в объединении разных черт характера ее отца, мужа и сына.

В отношении еды предпочтения Шиффер скромные, но изысканные. Супермодель признается, что своим любимым блюдом считает бутерброд с паштетом:

«Гусиный паштет, намазанный на ломтик только что поджаренного французского багета. И бокал вина. Мое любимое - розовое вино Chateau Leoube», - говорит она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 16 Сен 2018 в 10:29 PDT

В модной съемке, кадры из которой были опубликованы на личной странице Шиффер в Instagram, она продемонстрировала ключевые тренды осени – грубые ковбойские сапоги, объемные свитера крупной вязки, клетчатые фланелевые рубашки и много денима. Автором снимков выступил Грегори Харрис — фотограф и кинорежиссер из Новой Зеландии, в то время, как модные образы для съемки подобрала штатный стилист Vogue Paris Жеральдин Сальо.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook