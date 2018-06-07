Из Секса - в политику. Сможет ли Синтия Никсон стать губернатором Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, которая в марте 2018 года выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк, стала главной героиней июльского выпуска авторитетного американского политического журнала The Nation.

"Жители Нью-Йорка заслуживают настоящего прогрессивного чемпиона", – считает редакция The Nation.

С тех пор как Синтия Никсон объявила о том, что будет баллотироваться на пост губернатора, нынешний губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо засуетился и принял некоторые политические решения, противником которых был ранее. В частности, он пересмотрел свою отрицательную позицию по отношению к легализации марихуаны, издал приказ о восстановлении права голоса для уголовников, которые были освобождены условно-досрочно, и выступил против волны федеральных иммиграционных рейдов. Редакия издания называет такие действия правительства "Эффектом Синтии".

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В отличие от Куомо, Синтия Никсон не подстраивается под настроение общества, она его чувствует и формирует. Она заслуживает признания за смелые, прогрессивные, здравые позиции в вопросах здравоохранения, социального жилья, системы образования, возобновляемой энергетики, защиты прав арендаторов, защиты прав ЛГБТ и так далее.

© Ryan Pfluger / August

Да, Синтия Никсон – не политик, рассуждают редакторы The Nation. И нет сомнения в том, что бросая вызов Эндрю Куомо, она использует свою актерскую популярность. У Синтии Никсон нет такого опыта работы на госслужбе, как у ее оппонента, но она выросла в однокомнаткой квартире с матерью-одиночкой, училась в государственных школах Нью-Йорка, работала, начиная с 12 лет, и выплачивала взносы четырем различным профсоюзам. У Никсон есть тот жизненный опыт, который позволит ей стать губернатором для людей.

Будучи общественным активистом и адвокатом, Синтия Никсон неоднократно доказывала, что она на стороне рабочих и простых граждан. Еще в 2002 году, на пике популярности сериала Секс в большом городе, Никсон была арестована, протестуя против недостаточного школьного финансирования. Нет сомнения в том, что она – упорный и добросовестный боец.

Когда в интервью для The Nation у Синтии Никсон спросили, смогла ли бы она отправить своих детей в частную школу, актриса ответила категорично: "Нет! У меня потрясающее образование в обычной школе. Зачем мне платить за то, за что не нужно?".

По предварительным данным, сейчас у Синтии Никсон меньше шансов стать губернатором Нью-Йорка, чем у нее соперника Эндрю Куомо. Но актриса не расстраивается, ведь впереди еще три месяца предвыборной гонки. На свое отставание от оппонента Никсон реагирует так: "Все любят аутсайдеров. С нетерпением жду 13 сентября".

В данный момент Никсон уже получила поддержку афроамериканских женщин, Партии рабочих семей, Комитета Кампании за прогрессивные перемены, организаций Наша революция, Демократия для Америки и многих других.

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