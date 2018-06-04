Шакира продает роскошный особняк в Майами за 11 млн долларов

Известная колумбийская певица и танцовщица Шакира выставила на продажу свою резиденцию в курортном городе Майами-Бич. За дом артистка хочет получить 11,6 млн долларов, пишет Architectural Digest.
Современный двухэтажный особняк Шакиры расположен на территории в более чем две тысячи квадратных метров. Дом, построенный в 1951 году, насчитывает шесть спален, просторную гостиную, кухню, ванные комнаты, тренажерный зал, домашний кинотеатр и бильярдную.
Также на территории особняка есть бассейн и выход на собственный причал на заливе Бискейн. По соседству с Шакирой на улице, где расположен этот дом, в разное время жили Майкл Бэй, Мэтт Дэймон, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Рикки Мартин и другие знаменитости.
Отметим, что это уже не первая попытка певицы продать особняк в Майами. Ранее Шакира планировала продать недвижимость за 15 и 13 млн долларов, но из-за неудач цену пришлось снизить.
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