Шакира продает роскошный особняк в Майами за 11 млн долларов

Известная колумбийская певица и танцовщица Шакира выставила на продажу свою резиденцию в курортном городе Майами-Бич. За дом артистка хочет получить 11,6 млн долларов, пишет Architectural Digest.

Современный двухэтажный особняк Шакиры расположен на территории в более чем две тысячи квадратных метров. Дом, построенный в 1951 году, насчитывает шесть спален, просторную гостиную, кухню, ванные комнаты, тренажерный зал, домашний кинотеатр и бильярдную.

© Douglas Elliman Real Estate

Также на территории особняка есть бассейн и выход на собственный причал на заливе Бискейн. По соседству с Шакирой на улице, где расположен этот дом, в разное время жили Майкл Бэй, Мэтт Дэймон, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Рикки Мартин и другие знаменитости.

Отметим, что это уже не первая попытка певицы продать особняк в Майами. Ранее Шакира планировала продать недвижимость за 15 и 13 млн долларов, но из-за неудач цену пришлось снизить.

© Douglas Elliman Real Estate

© Douglas Elliman Real Estate

© Douglas Elliman Real Estate

© Douglas Elliman Real Estate

© Douglas Elliman Real Estate

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