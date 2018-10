Сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец

Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл, Саманта Маркл, продолжает попытки наладить общение с герцогиней Сассекской.

В субботу, 6 октября, 53-летняя Саманта, которая находится в Лондоне с конца сентября, попыталась посетить Кенсингтонский дворец, сообщает People.

Фотографы сняли Саманту, требующую встречи с сестрой, возле дворца. Ее, страдающую рассеянным склерозом, вез в инвалидной коляске мужчина, который затем вручил письмо дворцовому стражу.

Позже, комментируя содержание сообщения, Саманта написала в своем Twitter: «Все хотели бы знать, что в этом письме».

https://t.co/jHeZYagxDW. Everybody would love to know what’s in that letter????????????