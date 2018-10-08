Сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец

Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл, Саманта Маркл, продолжает попытки наладить общение с герцогиней Сассекской.
В субботу, 6 октября, 53-летняя Саманта, которая находится в Лондоне с конца сентября, попыталась посетить Кенсингтонский дворец, сообщает People.
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Фотографы сняли Саманту, требующую встречи с сестрой, возле дворца. Ее, страдающую рассеянным склерозом, вез в инвалидной коляске мужчина, который затем вручил письмо дворцовому стражу.
Позже, комментируя содержание сообщения, Саманта написала в своем Twitter: «Все хотели бы знать, что в этом письме».
https://t.co/jHeZYagxDW. Everybody would love to know what’s in that letter????????????— Samantha Markle (@SammyMarkle64) 7 октября 2018 г.
В то же время фотографы Daily Mail сфотографировали Саманту, рассматривающую маски Гарри и Меган в лавке с сувенирами.
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Саманта - дочь отца Меган, Томаса Маркла, от первого брака – откровенничала с журналистами, когда стало известно об отношениях Меган и Гарри. Ни Саманта, ни Томас не присутствовали на свадьбе пары в мае.
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