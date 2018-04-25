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Серена Уильямс выразила свое восхищение внешним видом Кейт Миддлтон сразу после родов

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Серена Уильямс с дочерью
© serenawilliams/Instagram

Серена Уильямс с дочерью

Известная американская теннисистка Серена Уильямс выразила свое восхищение по отношению к герцогине Кембриджской после того, как супруга принца Уильяма предстала перед публикой спустя всего несколько часов после родов.

Одна из лучших теннисисток мира, сильная и выносливая Серена Уильямс удивляется, как хрупкая Кейт Миддлтон смогла выйти к поклонникам и международной прессе через несколько часов после появления на свет третьего ребенка. Об этом пишет Harper's Bazaar.

В течение нескольких минут Кейт Миддлтон безмятежно стояла на ступеньках госпиталя Святой Марии в Лондоне и держала на руках новорожденного сына. При этом герцогиня была в туфлях на высоких каблуках, стильном красном платье и с безупречной укладкой.

Уильямс, которая осенью прошлого года сама стала матерью, предположила, что на самом деле Кейт Миддлтон родила ребенка за несколько дней до публичного выхода, настолько идеально она выглядела.

"Когда я увидела Кейт и ее малыша, я подумала: "О, Боже, она, наверное, родила пару дней назад". Она – просто невероятная женщина! Когда я родила дочь, я не могла встать на каблуки. Это поразительно", – сказала Серена Уильямс.

Напомним, 23 апреля 2018 года Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой. Герцог и герцогиня Кембриджские также воспитывают четырехлетнего сына Джорджа и двухлетнюю Шарлотту.

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