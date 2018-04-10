Семейство Обамы не будет присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Мировые лидеры и политические деятели не будут приглашены на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Об этом во вторник, 10 апреля, объявил официальный представитель королевской семьи Великобритании.

По словам представителя, бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель, которые близко знакомы с парой, не будут присутствовать на торжестве, передает CNN.

Фото: ЕРА

"Было принято решение, что официальный список политических лидеров - как в Великобритании, так и зарубежных - не требуется для свадьбы принца Гарри и г-жи Маркл, - сказал представитель пресс-службы Кенсингтонского дворца. - Правительство Ее величества провело консультации по этому решению, которое было принято королевским двором".

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. Ранее ожидалось, что жених с невестой пригласят на свадьбу не действующего президента США Дональда Трампа, а бывшего - Барака Обаму, поскольку дружат с его семьей.

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