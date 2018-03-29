Личный лифт и четыре ванных комнаты. Новые апартаменты Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

48-летняя певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес и ее 42-летний возлюбленный бейсболист Алекс Родригес приобрели апартаменты в Нью-Йорке. Покупка обошлась в 15,3 миллионов долларов.

Как сообщает The Wall Street Journal, пара приобрела квартиру в самом высоком жилом здании мира — 96-этажном небоскребе 432 Парк-авеню на Манхэттене. Высота здания составляет 425,5 метра.

© www.432parkavenue.com

В апартаментах площадью 371 квадратный метр разместились три спальни, четыре ванных комнаты, огромная гардеробная и библиотека. Из окон открывается потрясающий вид на город и Центральный парк. Интересно, что в новое "семейное гнездышко" Лопес и Родригеса пара сможет подняться на личном лифте.

Кроме того, жильцы дома могут похвастаться частным рестораном, крытым бассейном, фитнес-центром и пространством для проведения различных мероприятий.

© www.432parkavenue.com

Отношения певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса длятся год. Пока влюбленные не спешат вступать в официальный брак, но совместное жилье, как видим, уже приобрели.

Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает близнецов Макса и Эмму, а у Алекса Родригеса растут две дочери – Наташа и Элла. Джей Ло отлично ладит с дочерьми бойфренда, а он – с ее детьми.

© www.432parkavenue.com

© www.432parkavenue.com

© www.432parkavenue.com

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