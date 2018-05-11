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Семейная поддержка. Мать Меган Маркл прибыла в Лондон

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Гарри и Меган

Гарри и Меган

Мать невесты принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл Дориа Рагланд прибыла в Лондон, чтобы помочь дочери подготовиться к предстоящей свадьбе.

Как сообщает Us Weekly, 61-летняя инструктор йоги поселилась в Кенсингтонском дворце с Гарри и Меган.

Рагланд встретится со всей королевской семьей, включая королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и герцогиню Кейт. Встречи состоятся в ближайшие несколько дней, когда в Британию прибудет ее бывший муж Томас Маркл.

 

 

Родители невесты примут участие в частной репетиции в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке на следующей неделе.

Лучшая подруга актрисы Джессика Малруни прибудет в Лондон в понедельник, 14 мая.

Как сообщалось ранее, секретарь Гарри недавно объявил, что Томас будет вести невесту по проходу в часовне Святого Георгия 19 мая, а Дориа будет ехать с ней в карете перед церемонией.

 

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