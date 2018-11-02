Селфанулись. Джулия Робертс и Гвинет Пэлтроу поделились совместным снимком

Голливудские актрисы Джулия Робертс и Гвинет Пэлтроу сделали совместное селфи и разместили его на своих личных страницах в Instagram.

Встреча кинозвезд состоялась благодаря подкасту The goop Podcast на платформе Goop, созданной Пэлтроу, в рамках которого актриса общается с представителями киноиндустрии, культуры и медиа, а также с диетологами, косметологами, психологами и другими специалистами.

На своей странице в Instagram 46-летняя Пэлтроу сообщила, что является поклонницей Робертс еще со времен фильма Сатисфакция 1988 года.

«Сегодня в рамках The goop Podcast… Джулия Робертс. Ущипните меня, ведь я ее главная фанатка еще с 1988 года, когда увидела Сатисфакцию», - сообщила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 1 Ноя 2018 в 7:20 PDT

Отметим, ранее Пэлтроу опубликовала фото без макияжа, которое вызвало критику ее внешности.

«Так выглядит уставшая кожа, поврежденная бесконечным загаром. Ужас», «Зачем постить такие фото? Неужели она не видит, что выглядит ужасно?», «Страшная», «Она очень постарела», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 14 Окт 2018 в 11:45 PDT

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