Секреты красоты главных претенденток на Оскар 2018

До самого главного кинособытия года, грандиозной церемонии вручения премии Оскар, осталось меньше месяца.
90-я торжественная церемония вручения премий Американской киноакадемии Оскар 2018 состоится в воскресение, 4 марта 2018 года.
Традиционно помимо вручения премий и официальной части церемонии, зрителей ожидает фееричное дефиле мировых звезд по красной дорожке у театра Долби.
Подготовка образа к Оскару начинается задолго до церемонии и включает в себя не только выбор и примерку платья, но и различные beauty-процедуры, которые помогают знаменитостям выглядеть безупречно.
В ожидании церемонии Оскар 2018 НВ Style рассказывает о секретах красоты претенденток на престижную кинонаграду в номинации Лучшая женская роль.
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Марго Робби
Номинирована на Оскар за роль в фильме Тоня против всех
Австралийская актриса Марго Робби не скрывает, что является большой поклонницей косметики и уделяет уходу за кожей особое внимание.
«Я обожаю свою работу, потому что она позволяет мне сотрудничать с самыми талантливыми визажистами и косметологами в мире!», - говорит звезда.
По признанию актрисы, главным секретом красивой кожи она считает тщательное очищение и регулярное увлажнение.
«Я всегда начинаю свой день с очищения кожи. В данный момент я использую средства для очищения от бренда Dr Lancer. Затем – увлажнение. Моим фаворитом является увлажняющий крем от La Prairie. Я не очень люблю серумы и концентраты, потому что у меня очень чувствительная кожа, для которой эти средства слишком агрессивны. Мне очень нравится мист для лица от Aesop – у него потрясающий аромат! Также я часто пользуюсь спреем для лица от Caudalie – он действительно способен преобразить кожу за считанные секунды», - делится своими секретами красоты Марго.
Салли Хокинс
Номинирована на Оскар за роль в фильме Форма воды
Британская актриса Салли Хокинс самокритично шутит, что является обладательницей «старомодной» внешности, благодаря которой ей и достаются интересные, крайне небанальные роли в кино. Как истинная британка, Салли считает, что в макияже «минимум – это новый максимум», а основой женской привлекательности называет позитивное отношение к жизни.
В одном из интервью актриса призналась, что не ассоциирует слово «красота» исключительно с внешним видом женщины. Хокинс убеждена, что негатив – главный враг человека, а улыбка – лучшее лекарство от всех болезней и главный эликсир молодости.
Впрочем, улыбка не мешает актрисе ухаживать за кожей и с помощью косметических средств. Несмотря на то, что в ее косметичке очень мало косметики, там всегда можно найти солнцезащитный крем – именно его Хокинс называет must-have средством в beauty-арсенале каждой женщины.
Сирша Ронан
Номинирована на Оскар за роль в фильме Леди Берд
Актрису и новую звезду Голливуда Сиршу Ронан называют воплощением истинной ирландской красоты. Она уже успела покорить beauty-индустрию и модных критиков своими блистательными образами на красных дорожках таких престижных церемоний, как Оскар и Золотой глобус.
Своими самыми любимыми beauty-продуктами актриса называет мусс для волос John Frieda Luxurious Volume Perfectly Full Mousse, а также тональный крем Chanel Vitalumière Aqua в оттенке 20 beige. Сирша признается, что является обладательницей проблемной кожи, поэтому тональный крем является ее SOS-средством, без которого не обойтись на съемках и красных дорожках.
«За 12 месяцев съемок Леди Берд я носила слишком много косметики и это привело к появлению акне. Раньше я не знала, что такое проблемная кожа, поэтому появление высыпаний стало для меня большой неожиданностью. Однажды на съемках визажист спросила меня, как я отношусь к тому, чтобы не гримировать свою кожу полностью. В тот момент моя кожа была в ужасном состоянии, но я решила отказаться от макияжа. Я поняла, что не должна чувствовать неуверенность в себе из-за акне, ведь в моем возрасте эта проблема – обычное явление», - говорит актриса.
Мерил Стрип
Номинирована на Оскар за роль в фильме Секретное досье
68-летняя американская актриса Мерил Стрип считает, что залогом красоты является здоровое питание, жизненный баланс и любовь к себе.
Кинозвезда считает, что внешность женщины напрямую зависит от ее образа жизни, именно поэтому в основе ее beauty-рациона – не только крема и сыворотки, но и здоровое питание, умеренные физические нагрузки и позитивное отношение к жизни.
Мерил убеждена, что стресс является самым главным врагом красоты, поэтому рекомендует всем женщинам проявлять любовь к себе:
«Больше спите, гуляйте на свежем воздухе, медитируйте, откажитесь от алкоголя и придерживайтесь диеты. Любите себя! Это лучший антиэйдж», - говорит звезда.
Фрэнсис МакДорманд
Номинирована на Оскар за роль в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
В одном из интервью голливудская актриса Шарлиз Терон назвала Фрэнсис МакДорманд самой сексуальной женщиной в мире.
«В ней есть этот особенный, уникальный дух. Есть люди, которые умеют преподнести себя и это делает их не такими, как все», - отметила она.
Фрэнсис нельзя назвать идеальной красавицей, однако для многих именно она – пример для подражания, демонстрирующий красоту естественной женской зрелости. Актриса является противницей пластических операций и инъекций красоты. Она убеждена, что в зрелом возрасте женщина не должна стремиться выглядеть, как тинейджер.
МакДорманд не делает укладки, не красит волосы и практически не пользуется косметикой. Даже на церемонии Золотой глобус 2018 актриса появилась без макияжа, нарушив негласные правила «глянцевой безупречности», которыми руководствуется весь Голливуд.
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