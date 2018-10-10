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Секрет вечной молодости. Фаны Мадонны приняли ее новый массажер за секс-игрушку

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Мадонна показала свой новый массажер
instagram

Мадонна показала свой новый массажер

У бьюти-бренда MDNA SKIN появился новый массажер для лица, который Мадонна показала на своей страничке в Instagram.

В субботу на своей страничке в Instagram Мадонна заинтриговала фанатом новым селфи со странного вида двухголовым девайсом и подписью под фото:

«Вот на что похожа моя суббота! Меня массирует как Королеву!»

 

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What My Saturday looks Like!! ???????????????????????? Rolling Like A Queen! ???? @visionaaron @nicolaclarkecolour #mdnaskin #beautyroller available at mdnaskin.com

Публикация от Madonna (@madonna)

 

Таким образом 60-летняя Мадонна представила свой новый гаджет для борьбы с возрастными изменение лица.

Но подписчики Мадонны приняли гаджет за нечто более дерзкое и с «перчикой», предположив, что новый углеродный роллер для лица – это секс-игрушка, и в ней весь секрет вечной молодости поп-дивы. В комментариях под фотографией разразилось настоящая битва.

Затем в Instagram Мадонны последовало еще одно селфи, на котором она написала:

«Вызываю на бой всех Королев! Первый в своем роде! Инфракрасный нагрев! Углеродный роллер для лица!»

 

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Calling All Queens Who Want to Slayyyyyyyyyyyyy. ???????????? @visionaaron @nicolaclarkecolour #mdnaskin The first of its kind. Infrared Heat! ???? Carbon Facial Roller! ????????

Публикация от Madonna (@madonna)

 

А вчера Мадонна выложила видео, на котором показала, как правильно пользоваться новым массажером, чем усмирила стороны Instagram-диспута.

 

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Are you Ready to Roll Like. A Queen ????????................ @nunoxico #mdnaskin #beautyroller. Available @barneysny mdnaskin.com nordstroms.com

Публикация от Madonna (@madonna)

 

Согласно описанию продукта на сайте MDNA SKIN, бьюти-роллер станет прорывом в линейке роллеров, формирующих овал лица. Он использует ультраинфракрасное излучение и оснащен чистым углеродом высокой плотности.

Как утверждает личный дерматолог Мадонны Пол Джеррод Франк, разработавший девайс, массажер тонизирует кожу, делает ее подтянутой и наполненной светом, и в тоже самое время придает лицу натуральный контур.

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